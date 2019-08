PHOTO CHARLES SYKES, THE ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Antonio Banderas font partie des vedettes qui participeront à des « entretiens avec le public » lors du Festival international du film de Toronto (TIFF), du 5 au 15 septembre.

La Presse canadienne

Les organisateurs ont annoncé mardi une autre série d’événements et de films pour le festival de cette année. Le programme d’entretiens publics, sur une scène du complexe Bell Lightbox, inclut également Kerry Washington et Allison Janney.

Jordan et Foxx seront ensemble pour discuter du film Just Mercy, qui sera présenté en première mondiale à Toronto ; Banderas fera un doublé, pour Douleur et gloire, d’Aldomovar, et The Laundromat, de Soderbergh. Washington sera là pour American Son et Janney représentera Bad Education.

Le festival a également annoncé un événement spécial avec l’acteur Javier Bardem pour son documentaire environnemental Sanctuary, qui sera présenté en première mondiale au TIFF.

Parmi les autres événements spéciaux de la programmation, citons une projection de Varda par Agnès, suivie d’une discussion avec des réalisatrices sur la carrière de la cinéaste française décédée en mars dernier.

Le TIFF présentera aussi une performance en direct des « folk-rockers » américains Lumineers après la projection de III, compagnon visuel de leur bien nommé troisième album à venir.

Enfin, c’est la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop qui recevra le tout premier prix Mary-Pickford du TIFF, pour son « talent émergent et révolutionnaire ». Son premier long métrage, Atlantique, a remporté le Grand Prix à Cannes en mai.