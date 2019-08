Fast & Furious : Hobbs & Shaw ralentit mais reste en tête 

La superproduction a récolté 25,4 millions US à son deuxième week-end d'exploitation, contre plus de 60 millions la semaine dernière.

Une perte de vitesse considérable, mais des chiffres suffisants pour garder la première place devant le film d'horreur Scary Stories to Tell in the Dark (20,8 millions).

The Lion King arrive troisième avec 20 millions.