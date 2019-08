 Le film sur Janis Joplin se laisse désirer 

La Presse

En entrevue avec La Presse plus tôt cette semaine, en marge de la sortie prochaine d'After the Wedding, long métrage dans lequel elle donne la réplique à Julianne Moore et à Billy Crudup, Michelle Williams a révélé que le projet de film de Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene) dans lequel elle doit incarner Janis Joplin tourne actuellement au ralenti.