Disney fera un remake de Home Alone

Home Alone, Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid et Cheaper by the Dozen seront les quatre premiers titres refaits pour la jeune génération.

Le président de Disney, Bob Iger, n'a pas précisé si ces classiques seraient recréés en longs métrages ou en séries, ou encore si les vedettes des oeuvres originales seraient de retour.

La stratégie n'est pas étrangère au fait qu'au cours du dernier trimestre, la Fox, récemment acquise par Disney au coût de 71 milliards de dollars, a essuyé des pertes de 170 millions.

La nouvelle plateforme en ligne de Disney, qui entrera en concurrence avec les Netflix, Amazon Prime et Crave de ce monde, doit être lancée le 12 novembre.

• Source : The Hollywood Reporter