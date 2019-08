Le TIFF dévoile son volet compétitif

Le long métrage de Kaz Radwanski, une production canado-américaine intitulée Anne at 13 000 ft, est la seule oeuvre canadienne dans la catégorie, qui offre un prix de 20 000 $ au créateur du meilleur film. La Franco-Américaine Julie Delpy réalise My Zoe et y tient le rôle principal, celui d'une divorcée obligée de garder contact avec son ex pour élever leur fille Zoe, interprétée par Sophia Ally.

Les organisateurs du festival ont annoncé que le film d'ouverture de la compétition sera la production britannique Rocks, de Sarah Gavron, une histoire axée sur une adolescente qui doit s'occuper d'elle-même et de son petit frère.

Et le film de clôture sera la production italo-française Martin Eden, réalisée par Pietro Marcello, une adaptation du roman du même titre de Jack London, paru en 1909.

Parmi les 10 films en compétition, citons le drame franco-allemand Proxima, réalisé par Alice Winocour et mettant en vedette Eva Green dans la peau d'une mère astronaute qui accepte une mission spatiale d'un an ; et Wet Season du réalisateur basé à Singapour Anthony Chen, dont le premier long métrage, Ilo Ilo, avait remporté la Caméra d'or au Festival de Cannes en 2013.

Le programme de la section Platform présentera jusqu'à 12 oeuvres qui ont une grande valeur artistique. Le festival se tiendra du 5 au 15 septembre.

La programmation inclut également :

- The Moneychanger de Federico Veiroj (Uruguay/Argentine/Allemagne)

- The Sleepwalkers de Paula Hernandez (Argentine/Uruguay)

- Sound of Metal de Darius Marder (États-Unis)

- Workforce de David Zonana (Mexique)