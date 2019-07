Le Roi Lion dépasse Tarantino au box-office nord-américain 

Le Roi Lion a conservé ce week-end la première place du box-office nord-américain malgré le bon démarrage du dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in... Hollywood, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche.

Les aventures du lionceau Simba, tournées grâce à un procédé novateur sur un plateau en réalité virtuelle, ont engrangé 75,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, et plus de 350 millions depuis deux semaines.

Mieux que les 40,4 millions récoltés par Once Upon a Time in... Hollywood, qui permettent tout de même à Quentin Tarantino de réaliser le meilleur démarrage de sa carrière.