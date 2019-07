 Trois productions de Netflix présentées à la Mostra de Venise 

Parmi les 21 titres en compétition à Venise, dévoilés jeudi à Rome, figure le film The Laundromat sur les « Panama Papers », produit par Netflix et réalisé par Steven Soderbergh, avec Meryl Streep et Antonio Banderas. Netflix présentera également Marriage Story, mettant en vedette Scarlett Johansson et Alan Alda, sous la direction de Noah Baumbach (Frances Ha).

Le géant de la diffusion en continu offrira aussi, hors compétition, The King, du réalisateur australien David Michôd, qui nous avait notamment donné en 2010 Animal Kingdom, avec Guy Pearce. The King est basé sur les pièces de Shakespeare racontant les déboires du jeune roi anglais Henri V (Timothée Chalamet, Call Me By Your Name).

Le plus vieux festival de films au monde présentera également des productions hollywoodiennes telles que le Joker, avec Joaquin Phoenix, ainsi qu'Ad Astra, un film de science-fiction mettant en vedette Brad Pitt.

La compétition comprendra aussi An Officer and a Spy de Roman Polanski, sur l'affaire Dreyfus. Le réalisateur controversé en cette ère #moiaussi a adapté pour le grand écran le roman D, du journaliste britannique Robert Harris. L'affiche du film comporte son lot de vedettes françaises : Louis Garrel (Dreyfus), Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Olivier Gourmet, Vincent Perez...

Le directeur du Festival de Venise, Alberto Barbera, a par ailleurs reconnu le manque toujours criant de réalisatrices en compétition - deux sur 21, soit deux fois plus que l'an dernier. « Il existe un certain nombre de films traitant de la condition féminine dans différentes parties du monde. Tous ces films ne sont pas réalisés par des femmes, car les réalisatrices restent malheureusement une minorité », a plaidé M. Barbera.

Le directeur soutient néanmoins que la manière dont les réalisateurs masculins décrivent maintenant les femmes révèle « une nouvelle forme de sensibilité face à l'univers féminin, chose qui s'est rarement produite dans le passé ».

La 76e Mostra de Venise se tiendra du 28 août au 7 septembre sur l'île du Lido, à l'entrée de la lagune. La Mostra s'ouvrira, en compétition, avec La Vérité, du japonais Hirokazu Kore-eda (Une affaire de famille), avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke. On verra aussi en compétition à Venise les plus récents films du Canadien Atom Egoyan et des Français Olivier Assayas et Robert Guediguian.

Le court métrage Delphine de la Québécoise Chloé Robichaud (Sarah préfère la course), sera présenté en première mondiale à Venise, en compétition dans la section « Orizzonti ».