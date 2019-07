 Pitt, De Niro, Deneuve sur le tapis rouge de la 76e Mostra de Venise 

Nombre des 21 longs métrages en compétition pour le Lion d'or de cette 76e édition abordent ce thème et « révèlent une nouvelle sensibilité, même lorsqu'ils sont réalisés par des hommes, preuve que les polémiques des dernières années ont marqué notre culture », a déclaré jeudi le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

« Un autre fait marquant est que plusieurs oeuvres travaillent à reconstruire de façon minutieuse et réaliste des événements du passé, en nous permettant une relecture des problèmes du présent », a-t-il ajouté en présentant à Rome la sélection officielle.

Cette 76e édition du festival s'ouvrira le 28 août avec la projection de La Vérité (The Truth), dernier opus du Japonais Kore-eda Hirokazu, avec à l'affiche les deux stars françaises Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

Comme chaque année, stars américaines et grosses productions hollywoodiennes se presseront à ce rendez-vous, désormais une étape incontournable dans la course aux oscars.

L'acteur Brad Pitt viendra fouler le tapis rouge avec le très attendu Ada Astra, de son compatriote James Gray, film de science-fiction (produit par 20th Century Fox), où il campe un astronaute qui s'aventure aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu.

Robert de Niro sera présent pour Joker, production Warner signée Todd Phillips qui explore les origines du célèbre adversaire de Batman, avec un Joaquin Phoenix grimé en clown.

Steven Soderbergh complétera le trio de cinéastes américains avec The Laundromat, thriller sur l'affaire des Panama Papers avec Antonio Banderas, Gary Oldman et Meryl Streep.

La cinéaste saoudienne Haiifaa Al-Mansour fera son retour à Venise (où elle avait présenté Wadjda en 2012) avec The Perfect Candidate, l'histoire d'une femme qui décide de se présenter aux municipales en Arabie saoudite.

Autres retours attendus dans la Cité des doges, ceux du réalisateur suédois Roy Andresson (déjà Lion d'or 2014) avec About Endlessness et l'actrice star chinoise Gong Li, qui viendra défendre Saturday Fiction, de son compatriote Lou Ye, où elle incarne une actrice espionne dans le Shanghai de 1941.

Le J'accuse de Polanski

Les cinéastes français seront représentés par Olivier Assayas, qui dans Wasp Network revient sur l'histoire vraie de cinq espions cubains pendant la période castriste, et Robert Guédiguian qui présentera Gloria Mundi, avec ses acteurs fétiches, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin.

Le réalisateur franco-polonais Roman Polanski sera dans la course au Lion d'or avec son J'accuse, drame historique inspiré de l'Affaire Dreyfus avec Jean Dujardin dans l'uniforme du lieutenant-colonel Georges Picquart, qui a réhabilité le capitaine injustement condamné.

Deux cinéastes latino-américains défendront leurs chances devant le jury présidé par la réalisatrice argentine Lucrecia Martel : le Colombien Ciro Guerra, pour Waiting For The Barbarians avec Johnny Depp, et le Chilien Pablo Larrain qui, après avoir donné à Jackie Kennedy les traits de Natalie Portman, proposera un nouveau portrait de femme avec Ema.

En lice également, The Painted Bird du Tchèque Vaclav Marhoul emmènera les festivaliers dans « une descente dans l'infinie cruauté humaine », a annoncé Alberto Barbera. Ce film « parfois violent » tiré du roman controversé de Jerzy Kosinski (1965), raconte l'histoire d'un enfant juif que ses parents envoient chez sa grand-mère au début de la guerre pour le sauver des persécutions.

Trois films italiens seront en compétition sur leurs terres : Il Sindaco Del Rione Sanita de Mario Martone, La Mafia Non è Piu Quella Di Una Volta (La Mafia n'est plus ce qu'elle était) de Franco Maresco et Martin Eden, signé Pietro Marcello.

Cette 76e édition de la Mostra, qui décernera le Lion d'or le 7 septembre, accueillera également sur le Lido l'actrice américaine Scarlett Johansson qui viendra présenter Marriage Story, le cinéaste canadien Atom Egoyan pour Guest of Honor et la rockstar britannique Mick Jagger qui fera son retour au cinéma dans The Burnt Orange Heresy, présenté hors compétition.

Les films en compétition pour le Lion d'or

- La Vérité (The Truth), du Japonais Kore-eda Hirokazu (film d'ouverture)

- The Perfect Candidate, de la Saoudienne Haifaa Al-Mansour

- About Endlessness, du Suédéois Roy Andersson

- Wasp Network, du Français Olivier Assayas

- Marriage Story, de l'Américain Noah Baumbach

- Guest of Honor, du Canadien Atom Egoyan

- Ad Astra, de l'Américain James Gray

- A Herdade, du Portugais Tiago Guedes

- Gloria Mundi, du Français Robert Guediguian

- Waiting For The Barbarians, du Colombien Ciro Guerra

- Ema, du Chilien Pablo Larrain

- Martin Eden, de l'Italien Pietro Marcello

- La Mafia Non è Piu Quella Di Una Volta (La Mafia n'est plus ce qu'elle était), de l'Italien Franco Maresco

- The Painted Bird, du Tchèque Vaclav Marhoul

- Il Sindaco Del Rione Sanita, de l'Italien Mario Martone

- Babyteeth, de l'Australienne Shannon Murphy

- Joker, de l'Américain Todd Phillips

- J'accuse, du Franco-Polonais Roman Polanski

- The Laundromat, de l'Américain Steven Soderbergh

- N°7 Cherry Lane, de Yonfan (Hong-Kong)