 Tom Cruise offre une bande-annonce surprise de Top Gun: Maverick 

Tom Cruise a fait une apparition surprise au Comic-Con de San Diego, et a fait rugir l'audience lorsqu'il a annoncé la sortie pour 2020 du film Top Gun: Maverick.

Maverick est la suite de Top Gun, sorti en 1986 et qui a fait de Cruise une vedette planétaire. En plus de Val Kilmer, qui faisait partie de la distribution originale du blockbuster des années 80, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell et Jon Hamm seront aussi de la partie.

Top Gun: Maverick est produit par David Ellison et par Tom Cruise lui-même. Joseph Kosinski en est le réalisateur.

Il sera en salles le 26 juin 2020.