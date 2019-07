 Denis Côté lancera son long métrage à Locarno 

Dans un communiqué de presse, on lit : « Wilcox est de ceux qui existent dans les marges du monde. Sur les routes désolés ou les champs anonymes. Wilcox fabrique sa mythologie en promenant son attirail militaire et son identité flottante. Déserteur, délinquant ou survivaliste, l'aventurier erre sans trop de bruit à la recherche d'un ancrage ou de ce qu'on pourrait tout simplement appeler la liberté. »

Il s'agira du douzième film de Denis Côté, scénariste et realisateur de Curling, Répertoire des villes disparues ou encore Vic + Flo ont vu un ours. Il est ici assisté d'artisans de renom et collaborateurs fidèles parmi lesquels le musicien Roger Tellier, le cinéaste Matthew Rankin au montage, Annie St-Pierre à la production et François Messier-Rheault à la direction photo. La maison Inspiratrice et Commandant assure la distribution.