 Une plateforme médiatique pour Will et Jada Smith 

Will Smith et Jada Pinkett Smith ont annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle entreprise médiatique.

Associated Press Los Angeles

Selon un communiqué, la société multiplateforme Westbrook aura pour mission d'« exécuter la stratégie commerciale globale de la famille Smith en matière de commerce et de contenu ».

Dans une déclaration, le couple a expliqué que Westbrook aura pour objectif de « diffuser des idées positives, de l'art et des produits qui divertissent et responsabilisent le plus grand nombre de vies ».

Les studios Westbrook serviront à de nouveaux projets de télévision et de cinéma. Ils sont actuellement utilisés pour Red Table Talk, l'émission du service de vidéo Facebook Watch animée par Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield-Norris.

La société développera également des projets qui mettront Will Smith en vedette.