L'acteur Rip Torn est mort à 88 ans

« Torn est parti en paix cet après-midi [...] dans sa maison de Lakeville, dans le Connecticut, à l'âge de 88 ans. Sa femme Amy Wright, et ses filles Katie Torn et Angelica Page étaient à ses côtés », a annoncé Rick Miramontez dans un communiqué.

« R. I. P (Rest in peace, NDLR). Rip », a écrit son partenaire à l'écran dans Men in Black, Will Smith, sur son compte Instagram, accompagnée d'une photo des deux acteurs dans une scène d'une des plus grosses superproductions américaines des années 1990.

Né Elmore Rual Torn le 6 février 1931, au Texas, Rip Torn s'était d'abord illustré au théâtre, jusqu'à être nommé pour un Tony Award (récompenses théâtrales américaines) en 1960 pour son rôle dans la pièce de Tennessee Williams Doux oiseau de jeunesse.

Il avait également été sélectionné en 1984 pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Cross creek, statuette finalement remportée par Jack Nicholson.

Dans les années 90, Torn avait joué le rôle d'Artie, le producteur d'un talk-show, dans la série télévisée The Larry Sanders Show. Une performance saluée par un Emmy Award en 1996.

Avec plus de 200 films de télévision et de cinéma à son crédit, Torn avait notamment incarné Louis XV dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2006.