Fantasia débute jeudi

Un total de 134 longs métrages et plus de 100 courts métrages de plus de 25 pays seront présentés du 11 juillet au 1er août.

En ouverture, le nouveau film du japonais Hideo Nakata, Sadako, sera présenté en première nord-américaine.

Consultez le site de Fantasia : https://fantasiafestival.com/fr/festival-2019