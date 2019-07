The Little Mermaid: voici la nouvelle Ariel ! 

L'attribution du rôle principal de The Little Mermaid (La petite sirène) à une actrice et chanteuse afro-américaine méconnue de 19 ans, Halle Bailey, a suscité un flot d'éloges sur les réseaux sociaux. La moitié du duo R&B Chloe x Halle, que Beyoncé a pris sous son aile, jouera ainsi Ariel dans le remake en prises de vues réelles du classique de Disney.

Rob Marshall (Chicago, Mary Poppins Returns), qui réalisera cette adaptation, indique dans un communiqué qu'il est « absolument clair que Halle, outre sa voix glorieuse, possède cette combinaison rare d'âme, de coeur, de jeunesse, d'innocence et de substance nécessaire pour tenir ce rôle iconique ».

Quant à la principale intéressée, elle a tweeté sur le compte de son duo que « les rêves peuvent se réaliser ».

- Frédéric Murphy, La Presse