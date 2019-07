 Guzzo intéressé à présenter un film controversé sur l'avortement 

« J'ai eu beaucoup de courriels à propos de ce film. La majorité pour me dire qu'ils voulaient que je le présente. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit hier pour me demander s'il pouvait louer une salle pour une journée pour le présenter. »

La directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Frédérique Chabot, est du même avis : cette oeuvre cinématographique véhicule beaucoup de « désinformation sur l'avortement » et elle fait partie « d'une espèce de croisade contre l'accès à l'avortement » de groupes antichoix.

« C'est frappant pour l'imaginaire, parce que la fille en question est une ancienne directrice de l'équivalent de ce que nous sommes comme organisme. Et elle a eu comme une sorte d'illumination de Jésus et elle est devenue super militante antichoix », explique Marianne Labrecque.

« Dans Unplanned, la scène sans laquelle il n'y aurait pas de film, c'est une scène où il y a du sang et de l'imagerie gore. On utilise donc des leviers émotionnels pour changer l'opinion des gens sur le sujet. »

« On présente l'avortement comme étant dangereux, alors que c'est une procédure extrêmement commune. Et on présente ça comme si moralement, on devrait s'y opposer », explique la directrice.

Le diffuseur BJ McKelvie, établi au Nouveau-Brunswick, a expliqué à La Presse canadienne que le film « correspond certainement à [ses] valeurs ». C'est d'ailleurs le premier film qui sera diffusé par sa société Cinedicom.

Ce pasteur a ajouté que « certains groupes avaient signifié leur intention de manifester contre le film, mais qu'il y aurait aussi des gens qui le soutiendraient ».