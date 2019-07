 La garde-robe de Claudia Cardinale aux enchères 

« Nous avons pris conscience que ces robes montrent un chapitre d'histoire, non pas la mienne, mais celle de la femme. On sent, je crois, cette "libération", des femmes de ma génération », estime Claudia Cardinale, dans une réponse écrite à l'AFP.

Pour la spécialiste mode de Sotheby's, Julia Guillon, on voit en effet « une certaine évolution dans cette collection, les premières robes de soirée sont plutôt sobres puis on a un pyjama emblématique d'un nouveau mode de vie plus décontracté, mais toujours élégant, et ensuite des robes plus libres des années 1970 ».

Chaque pièce correspond à un souvenir de la star du cinéma, comme une mini-robe bain de soleil en satin noir, des sequins roses sur la poitrine et le bas incrusté de satin vert et rouge, qui a été portée pour la première du film Les pétroleuses, avec Brigitte Bardot.