 Un jeune homme dépose une poursuite contre Kevin Spacey 

La poursuite demande un montant non spécifié en dommages, pour « une détresse mentale et des blessures émotionnelles sévères et permanentes ».

L'allégation a d'abord été faite en 2017 par une ancienne journaliste de Boston, Heather Unruh, qui affirmait que Kevin Spacey avait rendu son fils de 18 ans ivre avant de l'agresser sexuellement.