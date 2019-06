The Death and Life of John F. Donovan enfin présenté au Québec 

Jacob Tremblay dans The Death and Life of John F. Donovan, de Xavier Dolan

Mario Girard

La Presse La Presse Trois ans après le début de son tournage, le film The Death and Life of John F. Donovan, de Xavier Dolan, sera enfin offert au public québécois. La production de 37 millions de dollars prendra l'affiche le 23 août dans plusieurs salles du pays.

Ce long métrage qui réunit plusieurs grosses pointures hollywoodiennes comme Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon et Kathy Bates a connu une naissance difficile. Dévoilé en août 2018 lors du Festival de Toronto, il a été perçu comme un faux pas dans le parcours sans faille du réalisateur de 30 ans. Les distributeurs souhaitent que le public québécois fasse abstraction de l'aura sombre qui plane sur le film. « L'été est une bonne période pour sortir ce film », dit Patrick Roy, président des Films Séville, la société qui assurera la distribution de John F. Donovan au Québec (eOne s'occupera de le distribuer ailleurs au Canada).

« C'est une oeuvre accessible avec de grandes vedettes. Je crois que les gens vont être curieux d'aller la voir. Xavier a beaucoup de fans au Québec. On va miser là-dessus. » – Patrick Roy, président des Films Séville

La sortie de ce film précédera de peu celle du plus récent opus du prolifique réalisateur. En effet, Les Films Séville annonceront cette semaine la date de sortie de Matthias et Maxime, l'oeuvre que Dolan a présentée en première mondiale au récent Festival de Cannes. On peut déjà vous dire que ce film prendra l'affiche au Québec l'automne prochain.

Agrandir Les comédiens Kit Harington et Susan Sarandon ainsi que le réalisateur Xavier Dolan lors de la présentation de The Death and Life of John F. Donovan, à Paris, en février dernier PHOTO MICHEL EULER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

The Death and Life of John F. Donovan, qui a été lancé en France en mars dernier, sera également présenté dans d'autres pays européens, dont l'Italie, très bientôt. La confirmation d'une date de sortie aux États-Unis se fait toujours attendre. Le film pourrait-il rencontrer les cinéphiles américains par l'entremise de services de diffusion en ligne comme Netflix ou HBO ? Patrick Roy dit que ce scénario « n'est pas exclu ». « Il n'y a pas de désaccord entre nous » Depuis quelques mois, Xavier Dolan ne se gêne pas pour exprimer la distance qu'il a prise face à son film. De leur côté, les deux coproductrices, Nancy Grant et Lyse Lafontaine, demeurent discrètes quant à la mise en marché de cette production. En février dernier, lorsque La Presse a tenté de les joindre pour obtenir leur version des faits quant à la sortie traînante du film, elles ne nous ont pas rappelé. « Je pense que les productrices et Xavier ont convenu que l'on parle d'une seule voix, dit Patrick Roy. C'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'y a pas de désaccord entre nous. Ces gens sont heureux que le film prenne l'affiche. C'est sûr que Xavier est passé à autre chose. Ce ne fut pas un processus facile pour lui. » Un tournage dans trois pays (Canada, Angleterre, République tchèque), une sortie repoussée, des coupes majeures, un personnage complètement retranché (celui interprété par Jessica Chastain) : l'aventure de ce film a été éprouvante pour l'équipe de création et de production. N'y avait-il pas trop d'attention qui était dirigée vers ce projet ?

« C'est évident qu'il y avait de la pression. C'est un film avec un gros budget et de grosses vedettes. On a dû composer avec cette pression. Cela dit, d'autres grands créateurs connaissent ça. Ça crée des attentes. » – Patrick Roy

Le président des Films Séville, qui a rencontré Xavier Dolan il y a quelques semaines à Cannes, ne peut confirmer pour le moment la présence de stars du film lors de son lancement au Québec et dans le reste du Canada. « C'est difficile d'aller chercher ces énormes vedettes-là qui sont partout sur la planète, dit-il. On va regarder ce que l'on peut faire de ce côté-là. »