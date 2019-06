Pluie d'étoiles pour le film The Prom

Or mardi, il a dévoilé les noms de quelques-uns des interprètes qui feront partie de la distribution.

Et la liste est prestigieuse : Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande, James Corden, Awkwafina, Keegan-Michael Key et Andrew Rannels (surtout connu pour sa performance en Elder Price dans The Book of Mormon à Broadway).

The Prom est une comédie musicale composée par Matthew Sklar, sur des paroles de Chad Beguelin, créée en novembre 2018 par le metteur en scène et chorégraphe Casey Nicholaw.

La production a été en nomination pour sept prix Tony il y a trois semaines. Elle est à l'affiche du Longacre Theatre à Broadway, jusqu'en août prochain, puis partira en tournée aux États-Unis, en février 2021.

Le tournage du film doit débuter d'ici décembre. Sa sortie est prévue à l'automne 2020, dans quelques salles et sur Netflix.

Le bal des exclus

The Prom raconte l'histoire de deux vedettes de Broadway qui, après un bide, cherchent désespérément à briller dans un nouveau spectacle. Or, l'actualité va leur donner l'occasion de braquer les projecteurs sur eux.

Dans une petite ville de l'Indiana, une adolescente lesbienne souhaite inviter une fille à son bal de finissants. Ce qui provoque un drame dans la communauté. Les deux mondes vont s'unir pour mieux changer les moeurs.

En avril dernier, sur Instagram, Ryan Murphy a été dithyrambique à propos de The Prom : « C'est l'une des comédies musicales les plus exaltantes, sincères et spéciales que j'ai jamais vues à Broadway, a-t-il écrit. C'est vraiment une oeuvre qui célèbre les opprimés et dit de façon spectaculaire que les droits des LGBTQ sont des droits humains. »

Rappelons que Ryan Murphy (Glee, Nip/Tuck, American Horror Story) a signé une attente de cinq ans pour réaliser des projets de films avec Netflix. Il réalisera entre autres une adaptation d'un spectacle de théâtre créé par Joe Mantello à Broadway en 2018 : l'oeuvre culte de la communauté LGBTQ, The Boys in Band.

Sources : Deadline/Playbill