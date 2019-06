Trois projets financés par Téléfilm

Dans un avis émis à l'industrie, Téléfilm Canada a annoncé plus tôt aujourd'hui le financement de trois projets de longs métrages, dont un drame psychologique réalisé par Marianne Farley et deux projets classés dans la catégorie de films fantastiques.

Réalisé par Marianne Farley, Au nord d'Albany racontera l'histoire d'Annie, une femme qui, après avoir appris que sa fille Sarah a grièvement blessé une jeune fille qui la harcelait, s'empresse de quitter Montréal avec ses deux enfants pour les États-Unis. Or, dans l'État de New York, leur voiture tombe en panne, ce qui chambardera les plans de cette famille en fuite.

Rappelons qu'en février dernier, Marianne Farley s'est retrouvée finaliste aux Oscars avec son court métrage de fiction Marguerite.

Par ailleurs, Patrick Boivin réalisera le film Écho à Delta d'après un scénario de Jean-Daniel Desroches dans lequel on suit le parcours d'Étienne, un gamin de 10 ans qui, à la suite de la mort accidentelle de son inséparable frère David, 7 ans, se réfugie dans un monde imaginaire où ce dernier est toujours vivant.

Autre film fantastique, La bataille de Farador, une comédie écrite et réalisée par Édouard Albernhe-Tremblay, racontera la vie de Charles, Louis et Guillaume, trois « adulescents » consacrant tous leurs temps libres à un jeu de rôle de type Donjons & Dragons. Mais leur routine sera chamboulée par le retour impromptu de Kim, la soeur de Charles. Il s'agit ici d'une coproduction entre le Québec et la Belgique.

Ces trois films font partie du programme à volet sélectif des projets à moins de 2,5 millions de dollars. La participation totale de Téléfilm est ici de 1,3 million. L'organisme fédéral annoncera plus tard cet été les projets de plus de 2,5 millions auxquels il entend participer dans les prochains mois.