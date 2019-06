Men in Black chasse Comme des bêtes 2 du sommet du box-office 

Les nouvelles aventures des Men in Black, protecteurs de la Terre contre les pires extraterrestres, ont conquis la première place du box-office nord-américain pour leur premier week-end d'exploitation, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Pour ce volet, Men in Black : International, le haut de l'affiche est occupé par Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson et Emma Thompson qui reprend son rôle d'« agent O ». Ils doivent cette fois affronter la plus importante menace à laquelle ils aient jamais eu à faire face : une taupe a infiltré l'organisation.

Entre vendredi et dimanche, le film a rapporté 28,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Selon Comscore, il a cumulé 102,2 millions dans le monde entier.

Il a relégué en deuxième position le film d'animation Comme des bêtes 2 qui a récolté 23,8 millions de dollars sur le week-end et 92,5 millions de dollars en deux semaines.

La troisième place revient à Aladdin avec Will Smith dans le rôle du génie, grâce à des recettes de 16,7 millions. Depuis sa sortie il y a quatre semaines, le film de Disney a engrangé 263,4 millions de dollars en Amérique du Nord et, selon Comscore, 724,8 millions dans le monde entier.

Au quatrième rang, c'est le dernier-né des mutants de Marvel, X-Men : Dark Phoenix. Le film de la Fox, plombé par de mauvaises critiques, a vendu pour 9 millions de dollars de billets. Après son score décevant lors de sa sortie la semaine précédente, il a cumulé 51,7 millions de dollars aux guichets.

Le biopic sur la vie d'Elton John Rocketman reste agrippé à la cinquième place avec 8,8 millions de dollars de recettes sur trois jours et 66,1 millions en trois semaines.

Voici le reste du Top 10 :

6- Shaft : ce film policier avec Samuel L. Jackson a généré 8,3 millions pour son premier week-end de sortie. L'acteur retrouve ce personnage qu'il a déjà incarné en 2000.

7- Godzilla 2 - Roi des Monstres : 8,1 millions de dollars (93,7 millions en trois semaines)

8- John Wick Parabellum : 6,1 millions (148,6 millions en cinq semaines)

9- Late Night : 5,1 millions pour sa sortie officielle (5,4 millions en deux semaines)

10- Ma : 3,6 millions de dollars (40,3 millions en trois semaines)