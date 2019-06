Les vieux chums: belle distribution, mais peu de moyens pour Claude Gagnon 

Patrick Labbé et Paul Doucet sont les deux acteurs principaux de ce film sur l'amitié, les retrouvailles et le temps des bilans. Ils sont entourés de Marie-Pier Labrecque, Pierre Curzi, Natasha Kanapé Fontaine, Marie-Hélène Thibault, Emmanuel Auger, Luc Proulx, Geneviève Rochette et plusieurs autres.

« Mon scénario raconte l'histoire de deux vieux amis, Pierrot Joyal [Labbé] et Jacques Larose [Doucet], qui se retrouvent après le retour du premier du Maroc où il a longuement vécu, résume M. Gagnon en entrevue téléphonique. En fin de vie, Pierrot en est à fermer les livres avec ceux qui l'entourent. »