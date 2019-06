David Lynch recevra un Oscar honorifique

Les premiers oscarisés de la saison sont déjà connus. Le cinéaste révolutionnaire David Lynch, l'acteur cherokee-américain Wes Studi, la réalisatrice Lina Wertmüller et l'actrice Geena Davis recevront des Oscars honorifiques lors de la remise des Governors Awards, en octobre, a annoncé lundi l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Geena Davis recevra le prix humanitaire Jean Hersholt pour son travail en faveur de l'égalité des genres dans les médias. La femme de 63 ans a déjà remporté un Oscar pour sa performance dans The Accidental Tourist et a également été finaliste pour Thelma & Louise.

Les trois autres Oscars honorifiques sont destinés à rendre hommage à des artistes qui ont apporté une contribution significative à l'industrie, mais qui n'ont pas encore remporté d'Oscar.

David Lynch, 73 ans, a été nommé quatre fois aux Oscars, notamment pour The Elephant Man, qui lui a valu des nominations pour son scénario et sa réalisation. Ses autres nominations ont été dans la catégorie de la meilleure réalisation pour Blue Velvet et Mulholland Drive.

Wes Studi, 71 ans, n'a jamais été finaliste aux Oscars, mais il a participé à de nombreux films primés et sélectionnés aux Oscars tels que Dances with Wolves, The Last of the Mohicans, The New World et Geronimo : An American Legend.

À 90 ans, Lina Wertmüller est peut-être injustement la moins célèbre des lauréates, mais elle a permis une énorme percée pour les femmes de l'industrie en devenant la première femme à obtenir une nomination dans la catégorie de la meilleure réalisation, grâce au film Seven Beauties, en 1976. Elle a finalement perdu face à John G. Avildsen, qui l'avait emporté avec Rocky. Seules quatre autres femmes ont suivi cette candidature : Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow et Greta Gerwig. Kathryn Bigelow est la seule femme à avoir remporté le prix.

La 11e cérémonie annuelle aura lieu le 27 octobre, un mois plus tôt que d'habitude, au Ray Dolby Ballroom à Hollywood, à quelques pas de l'endroit où les Oscars seront décernés le 9 février 2020.