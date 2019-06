La Bolduc domine au Gala Artisans Québec Cinéma 

Le drame biographique de François Bouvier, qui relate le parcours de celle qui a fait turluter le Canada français dans les années 30, a été distingué dans les catégories direction artistique (Raymond Dupuis), son (Claude Beaugrand, Michel B. Bordeleau, Luc Boudrias et Gilles Corbeil), maquillage (Nicole Lapierre), coiffure (Martin Lapointe) et costumes (Mariane Carter).

Les quatre autres trophées Iris attribués à des films de fiction au cours de ce gala réservé aux artisans sont allés à 1991 (meilleur montage, Yvann Thibaudeau), La disparition des lucioles (meilleure musique originale, Philippe Brault), Dans la brume (meilleurs effets visuels), et Une colonie (meilleure distribution des rôles).

L'Iris Hommage a par ailleurs été remis au grand directeur photo Pierre Mignot. Ce dernier a tenu à rendre hommage à Jean Beaudin et Jean-Claude Labrecque, deux grands du cinéma d'ici, disparus tout récemment, à qui le Gala est d'ailleurs dédié.

« Mon grand ami Jean Beaudin, de qui j'ai beaucoup appris, a déclaré en réprimant un sanglot celui qui a notamment signé les images de J. A. Martin photographe et Cordélia. Jean-Claude Labrecque, mémoire du Québec, c'est en partie grâce à vous si on me rend cet hommage », a-t-il aussi souligné.

Le record établi par C. R. A. Z. Y. en 2006, lauréat de 15 trophées, n'est maintenant plus à la portée de 1991, cité 16 fois. Le troisième volet de la série autobiographique de Ricardo Trogi sera cependant encore en lice dans neuf catégories ce soir. À tous ceux qui ne me lisent pas, sélectionné 12 fois en tout, sera cité sept fois, Une colonie, six fois, Répertoire des villes disparues, cinq fois, La Bolduc, quatre fois, et La grande noirceur, quatre fois également.

Rappelons que sept longs métrages se disputeront l'Iris le plus prestigieux, soit celui du meilleur film de l'année : 1991, À tous ceux qui ne me lisent pas, La Bolduc, Genèse, La grande noirceur, Répertoire des villes disparues, et Une colonie.

Le prix du public, pour lequel il est encore possible de voter jusqu'à 21 h, sera par ailleurs attribué à l'un des cinq films suivants : 1991, La Bolduc, La chute de l'empire américain, La course des tuques, et La disparition des lucioles.

Le Gala Québec Cinéma, qui se tient au studio 42 de la Maison de Radio-Canada, est diffusé en direct sur ICI Télé ce soir à 20 h (tapis rouge à 19 h 30).