Un film avec Liam Hemsworth à Fantasia

Un nouveau chapitre de la franchise d'horreur Critters, un documentaire sur le culte autour de Phantom of the Paradise de Brian De Palma parmi la jeunesse de Winnipeg et un film avec Richard Dreyfuss et Colm Feore réalisé par le comédien Shelagh McLeod font partie de la première vague de films annoncée hier.

Un hommage y sera par ailleurs rendu au producteur Edward R. Pressman (le précité Phantom of the Paradise, American Psycho, Bad Lieutenant).

Le 23e festival Fantasia se tiendra du 11 juillet au 1er août. - Frédéric Murphy

Consultez le site du festival : https://fantasiafestival.com/fr/