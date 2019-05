 Emmanuelle Seigner indignée par le film de Tarantino 

Agence France-Presse

Cannes

L'actrice française Emmanuelle Seigner s'est indignée sur les réseaux sociaux que le film de Tarantino Once upon a time... in Hollywood, en compétition à Cannes, traite d'un épisode tragique de la vie de son mari, Roman Polanski, l'assassinat de Sharon Tate, sans qu'il ait été consulté.