 Xavier Dolan présente son nouveau film à Cannes 

Le réalisateur québécois Xavier Dolan a présenté mercredi au Festival de Cannes son nouveau film Matthias et Maxime, qui est en lice pour la prestigieuse Palme d'or.

Plus tôt dans la journée, Dolan et ses acteurs avaient foulé le tapis rouge et monté les célèbres marches devant une meute de photographes.

Le jeune cinéaste, très souriant, était notamment entouré des acteurs Catherine Brunet, Antoine Pilon, Gabriel D'Almeida Freitas, Adib Alkhalidey et Pierre-Luc Funk. Leur marche était accompagnée des airs de la chanson 1990, de Jean Leloup.

Matthias et Maxime était projeté mercredi après-midi. Selon les images diffusées par plusieurs médias après la projection, le réalisateur a reçu une longue ovation.

Le film raconte l'histoire de deux amis d'enfance, qui s'embrassent pour les besoins d'un court métrage amateur. Cependant, après ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, ce qui bouleversera l'équilibre de leur cercle social et de leur existence.

En entrevue avec le réseau de télévision du festival, Xavier Dolan a dit avoir réalisé ce film pour « parler de ses amis ».

Il s'est défendu d'avoir fait un long métrage « lourd » en raison des questions existentielles qui marquent ses personnages.

« L'amour, l'ambiguïté, la quête de soi, trouver sa place dans la société, au sein d'un groupe d'amis [...] il n'y a rien de lourd là-dedans pour moi. C'est naturel, c'est la vie. Je crois que ça peut se faire dans la joie et la fraternité », a-t-il soutenu.