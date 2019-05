 Carte blanche à Thierry Mugler au Musée des beaux-arts 

Avec pour résultat la projection de 12 grandes oeuvres du 7e art. Le prochain film présenté sera Cleopatra, de Cecil B. DeMille, sorti en 1934 et mettant en vedette Claudette Colbert et Warren William en Jules César.

Dans les semaines subséquentes, on pourra aussi voir A Foreign Affair de Billy Wilder, All About Eve de Joseph Mankiewicz ou encore Blade Runner de Ridley Scott.

Les mercredis à 18 h 30 au Cinéma du Musée, au 1379A, rue Sherbrooke Ouest

Détails : https://www.cinemadumusee.com/fr/index.snc