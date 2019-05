 Werner Herzog sur la tragédie personnelle de Gorbatchev 

Pour le cinéaste allemand Werner Herzog, l'ascension et la chute de l'ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev représentent non seulement une tragédie personnelle, mais également un échec politique d'envergure mondiale.

En entrevue à La Presse canadienne, Herzog a dressé un parallèle entre le rapport «improbable» de MM. Gorbatchev et Reagan lors du sommet de Reykjavik en 1986 et la réunion au sommet «encore plus improbable» entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Singapour l'année dernière.

«Ils se parlent, et nous devrions avoir du respect pour cela. Peu importe ce que vous pensez de M. Trump, peu importe ce que vous pensez de Kim Jong-un», a déclaré Herzog.

Les mêmes réalisations qui ont fait de M. Gorbatchev une «mascotte» en Occident - en particulier son rôle réticent dans la dissolution de l'Union soviétique - en ont fait un «traître» pour de nombreux Russes, a souligné Herzog.

Depuis la mort de son épouse bien-aimée en 1991, cet homme âgé de 88 ans vit en Russie dans un isolement relatif, la majeure partie de sa famille ayant déménagé à l'étranger.

«Il vit dans une solitude fondamentale, d'une certaine manière, et ce n'est pas seulement une tragédie personnelle. Je pense que cela a quelque chose de très russe», a avancé Herzog.

Selon le cinéaste, la vision non réalisée de M. Gorbatchev d'une «maison de la paix commune» entre la Russie et l'Occident peut être interprétée comme un récit édifiant pour les dirigeants politiques d'aujourd'hui : déposez vos armes et ouvrez un dialogue - sinon, le monde en paiera le prix.

«Nous constatons les nombreuses occasions manquées et je pense que la guerre froide est une forme anormale de relations internationales», a déclaré Herzog. «Nous devrions probablement nous écarter du discours sur la diabolisation de la Russie. Ce n'est pas productif, car la Russie serait une alliée naturelle et merveilleuse pour l'Occident.»

