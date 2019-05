 Retour sur la première Quinzaine des réalisateurs à la Cinémathèque 

Amorcé plus tôt cette semaine, le cycle propose plusieurs titres à voir dans les prochains jours, dont les films québécois De mère en fille (Anne Claire Poirier), Jusqu'au coeur (Jean-Pierre Lefebvre), The Ernie Game (Don Owen), Kid Sentiment (Jacques Godbout) et Christopher's Movie Matinee (Mort Ransen). Pierre-Henri Deleau, qui a dirigé la Quinzaine de 1969 à 1998, est à Montréal pour cette présentation.

Jusqu'au 16 mai à la Cinémathèque québécoise

https://www.cinematheque.qc.ca/