Sur les toits Havane: dans la canopée urbaine 

Ce que le cinéaste et photojournaliste Pedro Ruiz appelle joliment la « canopée urbaine » de La Havane fourmille d'une communauté de gens qui ont comme point commun de voir l'horizon entier de leur chez-soi.

Ici, sur les toits de la ville, on prépare le café, on sort les poules, on ouvre la cage des pigeons, on lit, on joue du tam-tam, on flâne, on fume, on s'appuie sur un muret pour regarder l'horizon, la mer et aussi le spectacle hallucinant et somptueux de l'architecture de cette ville marquée par d'innombrables signes d'effritement.