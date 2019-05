Ryan Reynolds, le mieux payé

Ryan Reynolds touchera la rondelette somme de 27 millions US pour jouer dans Six Underground, le thriller que tourne Michael Bay pour Netflix.

Ce faisant, le comédien obtient le plus gros cachet remis à un acteur en 2019, selon un article paru hier dans le journal spécialisé Variety.

On y fait d'ailleurs remarquer que le géant de la diffusion en continu est en train de bouleverser les règles, à l'heure où l'industrie se fait un peu plus frileuse à cet égard.

Cela dit, Dwayne Johnson et Robert Downey Jr. peuvent encore exiger des cachets de 20 millions US pour des films produits par les grands studios.

Pour Once Upon a Time in Hollywood, le nouvel opus de Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont touché 10 millions US chacun.