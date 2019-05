 Téléfilm Canada congédie trois de ses directeurs 

L'information a été confirmée par Téléfilm Canada en début de soirée.

« Michel Pradier, Roxane Girard et Denis Pion ne font plus partie de l'équipe de Téléfilm», a indiqué une employée du service des communications de Téléfilm dans un courriel. Pour assurer la continuité de nos opérations, dès aujourd'hui Julie Blondin est nommée directrice par intérim, relations d'affaires et coproduction, Marie-France Godbout est nommée directrice intérimaire, financement des projets, et Patrick Bédard assume la direction de l'équipe information, performance et risque. »

Téléfilm n'a pas donné de précisions quant aux motifs de ces départs. Mais ceux-ci surviennent alors que l'organisme est confronté à une situation embarrassante concernant son budget de financement des longs métrages francophones pour l'année 2019-2020.

Comme La Presse l'a écrit récemment, l'organisme a, au cours de l'année 2018-2019, financé plus de projets francophones que de coutume. De sorte qu'en plus de dépenser toute son enveloppe 2018-2019 réservée aux productions francophones, l'organisme a aussi sérieusement entamé celle de 2019-2020. Et que plusieurs projets de films francophones dont le financement sera sous peu annoncé par la SODEC pourraient ne pas démarrer cette année, faute de financement de l'organisme fédéral.

La semaine dernière, au congrès de l'Association québécoise de production médiatique (AQPM), la directrice générale de Téléfilm, Christa Dickenson, devait faire le point sur la situation. Mais en raison d'une urgence personnelle de dernière minute, elle avait quitté la rencontre précipitamment. Or, c'est nul autre que Michel Pradier, qui était alors directeur du financement des projets, qui avait pris le relais. Et ce qu'il avait annoncé, à savoir qu'il n'y aurait pas de fonds supplémentaires cette année, avait été accueilli avec tiédeur.

M. Pradier avait cependant annoncé que Téléfilm s'était engagé dans une réévaluation de l'ensemble de ses programmes afin de voir s'il pouvait financer quelques autres projets de films cette année.