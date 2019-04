Revoir Valérie aujourd'hui

C'est ainsi que la jeune et jolie Danielle Ouimet, inconnue jusque-là, a instantanément et à tout jamais été propulsée au rang de superstar (et de fantasme pour plusieurs générations de garçons à venir) par son audace et l'insolence de ses formes, épousées par une caméra insistante et persistante, à la fois coquine mais surtout voyeuse. Bref, du jamais-vu dans un Québec à peine sorti de la Grande Noirceur de Duplessis, contrôlé depuis des décennies par un strict et chaste Bureau de la censure. Dans le contexte, on comprend mieux pourquoi les billets du Parisien s'envolaient à l'époque jusqu'à trois jours d'avance (une hérésie à l'heure du porno gratuit en ligne aujourd'hui), et que le film a rapporté en six mois plus de 1 million de dollars, véritable succès historique du box-office québécois.

L'intérêt historique

Pour l'historien Sacha Lebel, le film n'a d'ailleurs d'intérêt que si on le remet ici dans son contexte historique et surtout social. « La jeunesse désirait vivre sa vie, résister à la morale religieuse. L'intérêt historique du film, il est là », indique l'auteur d'un mémoire de maîtrise sur le film d'exploitation dit « sexploitation » au Québec (Vulgaire ! Pervers ! Dégradant ! - Le film d'exploitation et le cinéma québécois).