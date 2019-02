 Oscars: Green Book et Roma, grands gagnants 

Les films Green Book et Roma sont sortis grands gagnants de la 91 e cérémonie des Oscars, dimanche soir, remportant respectivement les prix du meilleur film et de la meilleure réalisation lors de ce gala, qui a aussi récompensé des Canadiens.

En plus du prestigieux Oscar du meilleur film, Green Book a également gagné le prix du meilleur scénario original. Mahershala Ali, qui incarne le pianiste Don Shirley dans le film, a aussi reçu l'Oscar du meilleur acteur de soutien.

Roma, un film produit par Netflix, partait favori au gala, étant donné ses nombreuses nominations et les trophées qu'il avait déjà reçus pendant cette saison des galas.

Le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón a été sacré meilleur réalisateur pour son oeuvre qui présente l'histoire d'une famille mexicaine, et qui se déroule uniquement en espagnol et en mixtèque - une langue autochtone parlée au Mexique.

Il a d'ailleurs reçu le prix des mains d'un autre réalisateur mexicain, Guillermo Del Toro, qui avait remporté le même prix l'an dernier pour The Shape of Water.

Sans surprise, M. Cuarón avait aussi recueilli les prix de la meilleure photographie et du meilleur film en langue étrangère.

Le Canada à l'honneur

Le talent canadien a aussi été reconnu pendant cette soirée.

La Torontoise Domee Shi a été récompensée pour le meilleur court métrage d'animation. Pas moins de trois films canadiens se retrouvaient en lice dans cette catégorie.

Mme Shi est allée chercher son prix avec sa productrice Becky Neiman-Cobb pour le court métrage Bao, des studios Pixar. Mme Shi est la première femme à réaliser un court métrage d'animation chez Pixar.

Le film de huit minutes se déroule à Toronto et présente plusieurs traits distinctifs de la ville.

« À toutes les filles un peu ringardes qui se cachent derrière leurs cahiers à dessin : n'ayez pas peur de raconter vos histoires au monde », a lancé la pétillante réalisatrice.

Le Canadien Paul Massey a également gagné un prix pour le mixage sonore de Bohemian Rhapsody.

Des courts métrages québécois sont toutefois repartis bredouilles. Fauve, de Jeremy Comte, Maria Gracia Turgeon et Evren Boisjoli, et Marguerite, de Marianne Farley et Marie-Hélène Panisset, ont été coiffés par le film Skin.

Plusieurs autres films reconnus

Pendant cette cérémonie, qui n'avait exceptionnellement pas d'animateur cette année, l'académie a aussi récompensé des films qui ont connu de grands succès au box-office.

Bohemian Rhapsody, le film biographique de Freddy Mercury, a gagné quatre prix. Celui qui incarne le chanteur de Queen, Rami Malek, a été choisi meilleur acteur.

« Je n'étais peut-être pas le choix le plus évident, mais j'imagine que ça a fonctionné », a-t-il déclaré.

Le film a aussi été salué pour le montage et le mixage sonore et le montage.

Black Panther, un rare film de super-héros à se retrouver aux Oscars, a récolté les prix des meilleurs costumes, des meilleurs décors et de la meilleure musique de film.

Du côté des femmes, c'est l'actrice britannique Olivia Colman qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle de la reine Anne dans The Favourite. Elle a été préférée à Glenn Close, qui était pressentie dans cette catégorie.

Olivia Colman semblait sous le choc et a offert des remerciements ponctués d'humour et de larmes.

Autre moment fort de la soirée : le discours du réalisateur Spike Lee, qui a reçu le premier Oscar de sa carrière pour le scénario du film BlacKkKlansman.

« L'élection de 2020 est tout près. Mobilisons-nous tous. Soyons du bon côté de l'histoire », a lancé le cinéaste, qui avait reçu un Oscar honorifique en 2015.

Les principaux gagnants du gala :

- Meilleur film

Green Book

- Meilleur réalisateur

Alfonso Cuarón (Roma)

- Meilleure actrice

Olivia Colman (The Favourite)

- Meilleur acteur :

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

- Meilleure actrice dans un rôle de soutien :

Regina King (If Beale Street Could Talk)

- Meilleur acteur dans un rôle de soutien :

Mahershala Ali (Green Book)

- Meilleure chanson originale :

Shallow, dans A Star is Bor . Musique et paroles de : Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyatt

- Meilleur film d'animation :

Spider Man : Into the Spider Verse : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord et Christopher Miller