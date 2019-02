 Québec : baisse de fréquentation au cinéma 

«Il faut faire attention en général à ces montées et ces descentes parce que c'est toujours lié, en général, à une production ou deux parmi tous les films qui sortent», explique Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.

Les données dévoilées mercredi par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) font en effet état de 19,1 millions d'entrées dans les cinémas du Québec l'an dernier, ce qui représente une baisse de 2% par rapport à 2017 et de 1% en comparaison à la moyenne des cinq dernières années.

L'ISQ impute en bonne partie la baisse de fréquentation au recul des entrées pour les films québécois, dont la part est passée de 13,3 à 9,2%, et pour celles des films des États-Unis.

«Dès qu'il y a un film qui se distingue, particulièrement s'il y en a un dans le cinéma québécois qui connaît un grand succès, il y a souvent un effet d'entraînement et ça fait remonter les fréquentations de façon très marquée», explique Dominique Jutras, chercheur à l'Institut.

Or, les résultats de l'année 2017 avaient justement été gonflés non pas par un, mais bien deux grands succès locaux, rappelle Mme Roederer.

«En 2018, il y a eu La Bolduc, 1991 et le film de Denys Arcand, La Chute de l'empire américain, qui ont fait de très bonnes moyennes, mais il faut se rappeler qu'en 2017, on a eu Bon Cop, Bad Cop 2 et De père en flic 2 et tout de suite, on est dans une autre réalité», précise-t-elle.

Stabilité malgré tout

Dominique Jutras note d'ailleurs que la forte tendance à la baisse notée de 2009 à 2013 semble avoir été freinée lorsqu'on analyse les résultats des 10 dernières années.

«Les cinq premières années de la décennie, on avait vu une tendance à la baisse, mais là ça semble se stabiliser depuis les cinq dernières années. Ça fluctue d'une année à l'autre, mais c'est surtout marqué par le succès de certains films», explique-t-il.

Impossible toutefois, avec ces chiffres, de déterminer l'impact de la diffusion de films sur de multiples nouvelles plateformes telles que Netflix ou directement sur le web, mais Ségolène Roederer hésite à y voir un effritement.

«C'est certain que les habitudes de consommation du cinéma changent, mais on constate aussi que les gens voient de plus en plus de films en général. Possiblement qu'ils les voient sur différentes plateformes, mais ils en voient plus», affirme-t-elle.

Elle ajoute que l'engouement pour le cinéma d'ici est essentiel au maintien de celui-ci, «surtout pour pouvoir continuer à produire des films qu'on appelle "des films du milieu", c'est-à-dire des films avec des budgets assez conséquents pour être vus par un grand public».

«Ce qui est un peu plus préoccupant, par contre, ce sont les films comme dans les grandes années de notre cinéma - 2008, 2009, 2010 - des films comme C.R.A.Z.Y., La grande séduction, qui ne sont pas des blockbusters, mais qui sont des films grand public avec quand même des moyens importants. Il faut qu'on puisse continuer à faire des films de cette envergure», ajoute-t-elle.

«C'était une période où tous les astres étaient alignés. Est-ce qu'on va pouvoir retourner dans ce moment béni ? On l'espère... mais on ne sait pas.»

L'aventure, toujours l'aventure

Sans surprise, parallèlement à la baisse de fréquentation, les recettes aux guichets ont baissé de 1%, pour atteindre 158,8 millions en 2018.

L'ISQ précise qu'en 2018, le cinéma d'aventure, avec 32% des entrées, a occupé quatre des cinq premières places au palmarès des films les plus vus en salle. Ces places ont été assurées par les films Avengers: Infinity War, Black Panther, Jurassic World: Fallen Kingdom et Jumanji: Welcome to the Jungle.

Le film d'aventure a d'ailleurs été le genre le plus populaire pour une quatrième année consécutive. L'année dernière, il a connu une croissance des entrées de 23%, comparativement à un recul pour les autres genres populaires tels que les drames (moins 12%), les comédies (moins 16,3%) et l'animation (moins 18%).