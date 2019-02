Roma couronné meilleur film aux BAFTA

Le long métrage Roma d'Alfonso Cuaron vient d'être couronné meilleur film au gala des British Academy of Film and Television Art (BAFTA), alors que The Favourite de Yorgos Lanthimos repart avec un nombre impressionnant de sept trophées.

Roma a aussi obtenu les prix de meilleur réalisateur et meilleure direction photo (tous deux remis à Alfonso Cuaron) et, sans surprise, le BAFTA du meilleur long métrage de fiction dans une autre langue que l'anglais.

Dans ses remerciements, Cuaron a salué le diffuseur en continu Netflix pour avoir permis à son film qui, tourné en noir et blanc, raconte la vie d'une domestique dans une famille mexicaine, à être vu par un si grand public.

The Favourite, qui partait de son côté en tête des nominations avec 12, a remporté les prix de meilleur film britannique, meilleure actrice (Olivia Colman), meilleure actrice de soutien (Rachel Weisz), meilleur scénario original, meilleurs coiffures et maquillages, meilleure direction artistique et meilleurs costumes.

Déjà récompensés aux galas des Golden Globes et des Screen Actors Guild Awards, Rami Malek (Bohemian Rhapsody) et Mahershala Ali (Green Book) remportent les prix de meilleur acteur principal et de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien.

En recevant son prix, Rami Malek a salué la mémoire du chanteur de Queen Freddie Mercury et a nommé plusieurs personnes, mais pas le réalisateur crédité, Bryan Singer, congédié quelques semaines avant la fin du tournage. Dans une récente entrevue, Malek a reconnu que le travail avec Singer sur le plateau n'a pas été agréable. Soupçonné d'abus sexuels, Singer avait d'ailleurs été rayé de la liste des nommés comme meilleur réalisateur.

En ouverture de cérémonie, la comédienne Joanna Lumley, qui animait la soirée pour une deuxième année consécutive, s'est gentiment moquée de la soirée des Oscars à venir en lançant : «Heureusement, les BAFTA ont quelqu'un à l'animation.»

La 72e édition du gala avait lieu au Royal Albert Hall de Londres, en présence du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton.

Le long métrage Vice repart avec le trophée de meilleur montage, alors que BlacKkKlansman de Spike Lee remporte le prix du meilleur scénario adapté.

Le BAFTA de la meilleure musique originale est allé à A Star is Born de Bradley Cooper, tandis que celui du meilleur son a été remis à Bohemian Rhapsody.

Spider-Man :Into the Spider-Verse continue sa domination dans la catégorie du meilleur film d'animation, lui qui a déjà remporté ce prix dans plusieurs autres galas de la présente saison.

Enfin, Black Panther repart avec les honneurs pour les meilleurs effets visuels.

- Avec Variety et Screen Daily