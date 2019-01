 Décès de Tony Mendez, héros du film oscarisé Argo 

Le 27 janvier 1980, grâce à de faux passeports canadiens, les six diplomates américains avaient pu quitter l'Iran sains et saufs.

Le secrétaire d'État américain et ancien patron de la CIA, Mike Pompeo, a qualifié Mendez d'«officier du renseignement extraordinairement doué».

«Extraire des Américains de la République islamique d'Iran en 1980 était juste l'une de ses nombreuses réalisations», a-t-il ajouté.

Ben Affleck, qui incarnait Tony Mendez dans Argo, a salué un «vrai héros américain».

«C'était un homme d'une grâce, d'une décence, d'une humilité et d'une gentillesse extraordinaires. [...] Je suis tellement fier d'avoir travaillé pour lui et d'avoir raconté l'une de ses histoires», a-t-il tweeté.

Auteur de nombreux ouvrages, son dernier livre co-écrit avec sa femme Jonna - également une ancienne de la CIA - doit paraître en mai : The Moscow Rules : The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War, autrement dit comment la CIA a permis aux États-Unis de gagner la Guerre froide.