The Rider sacré film de 2018 par la NSFC 

Roma, le film en noir et blanc réalisé par le cinéaste mexicain Alfonso Cuaron, a terminé au deuxième rang du scrutin. Il a aussi remporté les honneurs dans les catégories du meilleur film dans une langue autre que l'anglais et de la meilleure photographie.

Ces critiques ont aussi élu Olivia Colman (The Favourite) et Ethan Hawke (First Reformed) à titre de meilleure actrice et de meilleur acteur. Ils ont aussi distingué Steve Yeun (Burning) et Regina King (If Beale Street Could Talk) pour les seconds rôles.

Le prix du meilleur scénario a été décerné aux auteurs de The Death of Stalin.

Fondée en 1966, la société compte 64 membres votants provenant de différents médias américains.