Green Book est sacré film de l'année par le NBR 

Le National Board of Review a désigné Green Book (Le livre de Green) meilleur film de l'année, et sa vedette, Viggo Mortensen, a été nommée meilleur acteur.

Associated Press New York

Les récompenses annoncées mardi ont donné à Green Book un élan bien mérité. Le film fait partie des favoris pour les Oscars depuis qu'il a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto, mais il a eu du mal à se maintenir au box-office.

A Star Is Born (Une étoile est née) a également remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Bradley Cooper, de la meilleure actrice pour Lady Gaga et du meilleur second rôle pour Sam Elliott.

L'adaptation par Barry Jenkins de l'oeuvre de James Baldwin If Beale Street Could Talk (Si Beale Street pouvait parler) a été primée pour le scénario, de même que pour la performance de Regina King dans un rôle secondaire.

Les prix seront remis lors d'un gala à New York le 8 janvier.