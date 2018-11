 La voix de HAL dans 2001 : A Space Odyssey s'est éteinte 

Selon le festival de théâtre de Stratford, dont il était un membre fondateur, M. Rain est mort dimanche matin dans un hôpital proche de Toronto de causes naturelles.

«Le théâtre canadien a perdu l'un de ses plus grands talents et un phare qui a guidé son développement», a déclaré le directeur artistique du festival, Antoni Cimolino, dans un communiqué.

Né à Winnipeg, dans le Manitoba, l'acteur a fait ses premiers pas comme enfant star à la radio publique CBC avant de débuter sur scène - il a été la doublure d'Alec Guinness (le colonel Nicholson dans The Bridge on the River Kwai, Obi-Wan Kenobi dans Star Wars) dans Richard III à Stratford - ou au cinéma. Il a cumulé plus de 40 apparitions, physiques et vocales, entre 1955 et 1995.