Dans Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée. Cette semaine : Caroline Dawson.

Caroline Dawson nous accueille chez elle, le temps d’un entretien traversé par sa foi envers le monde. L’autrice du roman Là où je me terre parle de son amour pour les bibliothèques publiques, du rôle de Leonard Cohen dans sa relation avec son mari et de son expérience de la maladie.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de ce en quoi elle croit

« Je ne le sais pas, sincèrement, mais on ne se débarrasse pas facilement d’une éducation catholique si forte. J’ai beaucoup aimé le livre de Jérémie McEwen [Je ne sais pas croire, XYZ]. Il en appelle à arrêter de faire semblant qu’on ne croit pas quand la plupart des gens ont une espèce de spiritualité. Je trouve qu’il y a quelque chose de beau là-dedans. Dire qu’on ne croit pas, c’est facile, mais quand on vit des moments difficiles, on se met à prier. »

À propos de la chimiothérapie

« Je ne pense pas qu’on puisse oublier l’expérience de la chimio, parce qu’elle est tellement totale, très difficile. Éventuellement, tu émerges et tu es correcte et ce n’est pas comme si rien ne s’était passé, mais tu reprends ta vie normale. Mais je ne pensais pas que ça allait autant me changer. On est beaucoup plus fragile après, beaucoup plus vulnérable. »

À propos de Balzac

« Je lis beaucoup et chaque quatre, cinq livres, je n’en peux plus de la littérature contemporaine, qui est parfois très violente, et je me tourne vers Balzac. Il y a des phrases que je considère comme parfaites dans Balzac. Je me sens chez moi. »