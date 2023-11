Dans la série balado Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée.

Le personnage de comédie musicale qui ressemble le plus à Gregory Charles ? L’épouvantail dans The Wiz (1978), la version noire du Magicien d’Oz. Mais contrairement à cette créature fictive, Gregory possède bel et bien un cerveau.

Épisode 1 : Gregory Charles PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Gregory Charles 0:00 0:00 Couper le son Dans cet entretien à l’image de son esprit encyclopédique, Gregory Charles parle du parcours fascinant de son père, de son passage du monde de la musique classique à celui de la télé, de racisme, d’éducation, de son amour pour les comédies musicales ainsi que du nouvel album de Karkwa.