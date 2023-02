Une émission balado La Presse

Chapleau – Sans dessin

Depuis 50 ans, Serge Chapleau observe l’actualité et s’en saisit pour dessiner des caricatures mordantes reconnaissables entre toutes. Son travail a fait l’objet de nombreux livres, d’une exposition remarquable au musée McCord et se retrouve depuis peu sur un timbre de Postes Canada. Cette consécration a inspiré son collègue et ami l’éditorialiste Alexandre Sirois, qui lui a proposé d’échanger sur son parcours unique dans le cadre d’un entretien exclusif dont nous avons tiré cette émission balado.