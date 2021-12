Depuis 50 ans, Serge Chapleau observe l’actualité et s’en saisit pour dessiner des caricatures mordantes reconnaissables entre toutes. Son travail a fait l’objet de nombreux livres, d’une exposition remarquable au musée McCord et se retrouve depuis peu sur un timbre de Postes Canada. Cette consécration a inspiré son collègue et ami l’éditorialiste Alexandre Sirois, qui lui a proposé d’échanger sur son parcours unique dans le cadre d’un entretien exclusif dont nous avons tiré cette émission balado.

Au cours de ce tête-à-tête, Serge Chapleau revient sur les moments marquants de sa vie professionnelle, dont les 25 dernières années à la rédaction de La Presse.

Dans une ambiance intime et décontractée, il se confie sur ses doutes, sur le talent, sur l’avenir du métier de caricaturiste et sur l’époque actuelle qui le fascine.

0:00 0:00 Couper le son Je n’ai jamais choisi la caricature, Alex. J’ai toujours dit que, avant de faire de la caricature, je faisais un peu tout dans le milieu artistique de Montréal, mais je pense que ce n’est pas vraiment un métier qu’on choisit, la caricature, c’est un accident de parcours. Serge Chapleau

0:00 0:00 Couper le son Je parlais tantôt de la caricature qui est en train de se réveiller dans des pays complètement fous. Voici un signe qu’on n’aurait pas pu prévoir il y a 25, 30 ans. Voici un signe que l’humour peut aider dans des pays de dictateurs malades. Ça prouve donc que, oui, ça va mieux. L’optimisme, oui. Mais ça ne m’empêche pas d’être cynique, pis de regarder le monde en me disant : quelle blague ! Serge Chapleau