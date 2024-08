Depuis l’avènement de la voiture électrique, l’autonomie est une variable indispensable pour assurer son adoption. Alors que les premiers modèles peinaient à atteindre les 200 km il y a une dizaine d’années, la multiplication de l’offre et le développement de nouvelles technologies poussent maintenant les limites à plus de 500 km pour plusieurs modèles. Voici les meneurs du peloton pour certains segments clés, d’après les données fournies par ÉnerGuide*.

Voitures compactes : Polestar 2 – 515 km

Avec une autonomie maximale de 515 km, la version nouvellement à propulsion de la Polestar 2 mène chez les voitures compactes. Sa batterie de plus grande capacité que la version à deux moteurs (82 kWh) l’aide à accomplir cet exploit. Son prix de départ de 54 950 $ en fait également un modèle fort intéressant, tout comme ses 299 ch et son châssis bien affûté. Son habitacle demeure toutefois plutôt exigu, mais elle se reprend avec un coffre accessible par un hayon assez volumineux.

Voitures intermédiaires : Hyundai Ioniq 6 – 581 km

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI La Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 coiffe le fil d’arrivée tout juste devant la Tesla Model 3 en regard à son autonomie. Tirant profit de sa carrosserie extrêmement lisse au coefficient de traînée de seulement 0,22 cx et de sa batterie de 77,4 kWh, la berline peut parcourir jusqu’à 581 km, soit 32 km de plus qu’une Tesla Model 3 à autonomie prolongée. La coréenne réussit toutefois ce résultat avec un seul moteur, alors que l’américaine en embarque deux.

Voitures pleine grandeur : Lucid Air – 832 km

PHOTO FOURNIE PAR LUCID La Lucid Air Grand Touring

C’est à la Lucid Air Grand Touring que revient la palme du véhicule électrique ayant la plus grande autonomie actuellement offert sur le marché canadien. Cette grande berline, qui rivalise directement avec la Tesla Model S, peut parcourir 832 km avant de devoir s’arrêter à une borne de recharge. C’est 185 km de plus que la Tesla Model S. Cet exploit est d’autant plus impressionnant que cette voiture peut atteindre les 100 km/h en 3,2 s grâce aux 819 ch générés par ses deux moteurs électriques, un par essieu. Cela a évidemment un prix : 150 800 $ pour être plus précis.

VUS compacts : Chevrolet Equinox EV – 515 km

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Chevrolet Equinox EV

En voilà un qui attise la curiosité depuis son arrivée sur notre marché. Légèrement plus petit que le Blazer électrique, le Chevrolet Equinox est maintenant la porte d’entrée électrique de la marque depuis l’arrêt de la production de la sous-compacte Bolt. Il promet 515 km en livrée à traction en échange de 48 199 $. Un rendement fort compétitif en plus de pouvoir recharger plutôt rapidement sa batterie de 85 kWh grâce à une puissance pouvant atteindre 150 kW. Son coffre de 748 L le rend aussi passablement pratique.

VUS intermédiaires : Rivian R1S – 644 km

PHOTO FOURNIE PAR RIVIAN Le Rivian R1S

De dimensions comparables à un Ford Explorer, le Rivian R1S a toujours une diffusion confidentielle au Québec en raison d’une arrivée tardive de la jeune marque dans la province. Le produit impressionne néanmoins avec ses 644 km d’autonomie en variante Dual Max à deux moteurs produisant 533 ch. En plus de ses prouesses hors route avérées appuyées par sa suspension pneumatique, ce VUS de 132 000 $ (en version Dual Max) peut tracter jusqu’à 3493 kg (7700 lb).

Camionnettes : Chevrolet Silverado EV – 724 km

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Chevrolet Silverado EV WT

En attendant l’arrivée officielle du Tesla Cybertruck au Canada, qui laisse miroiter une autonomie de 755 km avec la batterie supplémentaire, c’est le Chevrolet Silverado EV qui occupe le haut du classement chez les camionnettes électriques. Évoluant dans un segment essentiel pour assurer la transition électrique de véhicules énergivores, le prétendant très attendu de Chevrolet peut théoriquement parcourir jusqu’à 724 km. Cela le met au deuxième rang des véhicules électriques ayant la plus grande autonomie actuellement offerts au Canada. Pour espérer rouler autant sur une charge complète, il faut opter pour la livrée de milieu de gamme 4WT de 510 ch (deux moteurs) pouvant remorquer une charge maximale de 4534 kg (10 000 lb). Son prix : 83 870 $.

* Pour les véhicules électriques de l’année modèle 2024