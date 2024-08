Les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses, mais pour un voyage sans stress, il vaut mieux planifier ses escales de recharge.

Les voyages font beaucoup hésiter les acheteurs potentiels d’un véhicule électrique. Selon un sondage Washington Post–Université du Maryland, les conducteurs s’inquiètent de l’autonomie et de la rareté des bornes de recharge.

Nicolas Rivero The Washington Post

« Les voyages sont un important facteur dans la décision ; les gens ne veulent vraiment pas tomber en panne au milieu de nulle part », explique Albert Gore, directeur de la Zero Emission Transportation Association, un regroupement qui promeut les véhicules électriques. « Or, il y a bien plus de bornes de recharge que ce que les gens pensent. »

Partir en voyage en auto électrique est bien plus facile qu’on le pense, dit M. Gore, mais il propose cinq conseils pour que le voyage se passe bien.

Planifiez votre itinéraire en fonction de la recharge

Les véhicules électriques récents ont presque tous un système de navigation qui localise des bornes de recharge près de soi. Mais pour un voyage sans stress, mieux vaut planifier les arrêts.

Une borne de recharge au parc des Îles-de-Boucherville. On peut faire coïncider une randonnée avec une recharge ou faire une pause « recharge–pique-nique » qui permet aussi aux enfants de se dégourdir les jambes.

L’infrastructure de recharge se développe à bon rythme, mais le nombre de véhicules électriques sur la route augmente plus vite encore. Bref, il y a plus de concurrence que jamais pour recharger et vous ne pourrez pas toujours vous brancher à la première station que vous croiserez.

De nombreuses applications localisent et dénombrent les bornes de recharge – libres ou pas – sur votre itinéraire à mesure que vous approchez. Essayez PlugShare, ChargePoint, EVgo ou Google Maps.

Selon M. Gore, mieux vaut se donner un peu de jeu et prévoir un plan de contingence : donc, un plan A que vous pouvez atteindre sans problème, et un plan B plus loin sur la route, juste au cas.

Faites d’une pierre deux coups

En planifiant, on peut faire coïncider les arrêts de recharge avec les repas, les pauses toilettes ou les arrêts panoramiques pendant que la batterie se recharge.

M. Gore est un habitué des autoroutes, où bon nombre d’aires de services ont des bornes rapides capables de recharger la batterie aux trois quarts en moins d’une demi-heure, dit-il. « J’entre casser la croûte, je vais aux toilettes, je prends un café et quand je reviens à ma voiture, 20 minutes plus tard, je suis prêt à repartir. »

Il y a des bornes de recharge dans les parcs de la SEPAQ. Il y en a aussi dans quelques parcs nationaux du Canada. Aux États-Unis, il y a 140 bornes dans les parcs fédéraux.

Mais pour cela, il faut choisir un endroit où il y a des bornes rapides à courant continu, pas des chargeurs de niveau 1 ou 2, beaucoup plus lents.

On trouve des bornes dans les stationnements des parcs nationaux et des sentiers de randonnée. On peut faire coïncider une randonnée avec une recharge ou faire une pause « recharge–pique-nique » qui permet aussi aux enfants de se dégourdir les jambes.

Privilégiez les hôtels équipés de bornes de recharge

Si vous êtes à moins de 300 ou 400 km de l’endroit où vous passerez la nuit, vous n’avez pas besoin d’arrêter en route si votre hôtel a des bornes. L’application PlugShare et les sites de réservation (comme Expedia) pointent les hôtels équipés de chargeurs. Vous branchez la voiture et le lendemain matin, la batterie est rechargée.

Si vous êtes à moins de 300 ou 400 km de l'endroit où vous passerez la nuit, vous n'avez pas besoin d'arrêter en route si votre hôtel a des bornes de recharge.

« C’est la meilleure façon, dit M. Gore. Je fais le trajet d’un coup, je me gare, je branche la voiture et le lendemain, la batterie est chargée à bloc. »

Vérifiez la météo

La température a un grand impact sur l’autonomie. Par temps froid, les batteries perdent de leur efficacité et il faut chauffer, ce qui, à partir de -7 °C, peut amputer 40 % de l’autonomie normale, selon l’American Automobile Association. La chaleur affecte aussi l’autonomie, mais dans une moindre mesure, selon Kelley Blue Book. Grand froid et grande chaleur ralentissent aussi la recharge.

Regardez la météo avant de partir. S’il fait chaud ou froid, vous devrez préconditionner la batterie avant de la charger, un processus qui la réchauffe ou la refroidit à la température idéale pour une recharge rapide et durable. Selon votre voiture, cette opération se fait manuellement ou automatiquement.

Évitez le syndrome du pied pesant

L’accélération des autos électriques est un plaisir, mais vous pouvez gagner pas mal de kilomètres d’autonomie en conduisant efficacement. Pas besoin de modifier radicalement votre conduite, dit M. Gore. Il suffit d’utiliser le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante, de maximiser le freinage par récupération ou de mettre votre voiture en « mode éco », qui ménage la batterie en limitant l’accélération et en optimisant la climatisation.

« Si vous n’êtes pas le genre à faire des courses d’accélération avec le gars à côté quand le feu passe au vert, vous ne verrez même pas la différence en mode éco », assure M. Gore.

Cet article a été publié dans le Washington Post.

