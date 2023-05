Le groupe Jaguar Land Rover a annoncé qu’il réorganisait ses marques et changeait de nom dans le but de marquer une cassure avec l’arrivée de tout nouveaux modèles électriques.

Charles René La Presse

Ainsi, Jaguar Land Rover devient simplement JLR. Jaguar reste une marque à part entière, alors que Land Rover est scindé en trois marques : Defender, Discovery et Range Rover. On veut ainsi cultiver le caractère « unique » de chacune de ces marques et sans doute diminuer la confusion liée à leur nom. Le tout est appuyé par des investissements de 15 milliards de livres (25 milliards CAN) dans les cinq prochaines années qui assureront entre autres la transition de l’usine d’assemblage de véhicules du Merseyside et de l’usine de production de moteurs de Wolverhampton à l’électrique.

Cela préfigure également l’arrivée du tout premier Range Rover électrique, prévue à la fin de l’année. Un nouveau VUS intermédiaire électrique est aussi en gestation pour 2025, précise JLR.

Du reste, le deuxième modèle électrique de Jaguar est en développement pour un dévoilement prévu cette année. On précise qu’il sera le plus puissant de l’histoire de la marque anglaise et aura une autonomie pouvant atteindre les 700 km, présumément en cycle de mesure européen. Dans la pure tradition de Jaguar, ce sera une berline de grand tourisme. Une transition qui devrait faire grand bien à Jaguar si le tout est orchestré avec efficacité.