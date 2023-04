Chronique Techno

La technologie au secours des pneus pour véhicules électriques

Si, comme moi, vous êtes propriétaire d’une voiture électrique, vous savez que ces véhicules sont plus lourds, plus puissants, plus silencieux que les voitures à combustion, sans compter qu’ils sont plus sensibles aussi sur le plan de la résistance au roulement. Par conséquent, ils commandent qu’on les chausse de pneus spécifiques.