On ne s’en rend pas toujours compte, mais le quart de la consommation énergétique provient des pneus. Dès lors, la taille, la résistance au roulement et la qualité des pneumatiques influencent grandement l’autonomie des véhicules. Qu’ils soient électriques ou pas.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Outre ces aspects, le véhicule électrique présente d’autres particularités. Il est lourd, puissant (son couple se déploie instantanément) et silencieux. Ces paramètres justifient à eux seuls la conception de pneus spécifiques, y compris pour la saison hivernale.

Nombreux défis

En réduisant la résistance au roulement, Michelin estime qu’il est possible de gagner entre 30 et 50 kilomètres d’autonomie supplémentaires à l’aide des pneus. « Mais là n’est pas notre unique préoccupation », affirme Russell Shepherd, directeur de la communication technique chez Michelin. « En raison de son poids, de la vivacité de son accélération et de la puissance de son freinage régénératif, le véhicule électrique pose de nombreux défis techniques. D’abord, il use plus rapidement ses pneumatiques. »

Nous nous devons de concevoir des gommes plus résistantes à l’abrasion, mais sans nuire cependant à l’efficacité attendue du véhicule en matière de tenue de route. Russell Shepherd, directeur de la communication technique chez Michelin

« Et ce n’est pas tout, dit en souriant notre interlocuteur. Le silence d’un véhicule électrique amplifie les bruits de roulement. »

Il existe pour cela plusieurs solutions, dont celles qui consistent à injecter une mousse de polyuréthane à l’intérieur du pneu ou encore à l’isoler à l’aide d’une membrane.

Des assurances plus coûteuses

La question revient souvent sans doute, car la réponse n’est jamais très claire. Partons de la prémisse suivante : plus un véhicule est cher à remplacer, plus il est cher à assurer. Cela dit, les batteries des véhicules électriques sont non seulement coûteuses à remplacer dans le cas d’un sinistre, mais aussi plutôt difficiles à se procurer. Ajoutez à cela le coût inhérent à une main-d’œuvre plus spécialisée et vous avez là tous les éléments nécessaires pour comprendre le coût plus élevé de la prime.

Pour en avoir le cœur net, mieux vaut exiger une soumission auprès de trois compagnies d’assurance. Ce faisant, renseignez-vous (il en existe encore quelques-unes) si celles-ci offrent des rabais pour les véhicules à faible ou zéro émission.